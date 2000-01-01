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Фото из архива 17.10 12:19   MIGnews.com

Помпео встретился с представителями Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с королем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и его приближенными для обсуждения важности вопроса пропажи журналиста Джамаля Хашогги.

Помпео отметил, что сауды теперь осведомлены о серьезности этой темы, однако госсекретарь избежал ответа на вопрос о том, что, если причастными к предполагаемому убийству окажутся высшие эшелоны власти.

"К ответственности будут привлечены все, в том числе высокопоставленные чиновники. Мы обсуждали важность своевременного расследования", - приводит его слова NBC.


Кроме того, он поделился своими впечатлениями от выраженной саудовской делегацией приверженности делу.


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