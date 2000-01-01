Помпео встретился с представителями Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с королем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и его приближенными для обсуждения важности вопроса пропажи журналиста Джамаля Хашогги.
Помпео отметил, что сауды теперь осведомлены о серьезности этой темы, однако госсекретарь избежал ответа на вопрос о том, что, если причастными к предполагаемому убийству окажутся высшие эшелоны власти.
"К ответственности будут привлечены все, в том числе высокопоставленные чиновники. Мы обсуждали важность своевременного расследования", - приводит его слова NBC.
Sec. of State Pompeo says Saudi Arabia told him their investigation into the disappearance and alleged killing of Jamal Khashoggi won't spare anyone, including royals.