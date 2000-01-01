17.10 12:19 MIGnews.com

Помпео встретился с представителями Саудовской Аравии

Sec. of State Pompeo says Saudi Arabia told him their investigation into the disappearance and alleged killing of Jamal Khashoggi won't spare anyone, including royals.



Pompeo told journalists that the kingdom promised a "transparent investigation." https://t.co/FYeC7sZSJi pic.twitter.com/z63W5S59Vv — NBC News World (@NBCNewsWorld) 17 октября 2018 г.

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Госсекретарь США Майк Помпео встретился с королем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и его приближенными для обсуждения важности вопроса пропажи журналиста Джамаля Хашогги.Помпео отметил, что сауды теперь осведомлены о серьезности этой темы, однако госсекретарь избежал ответа на вопрос о том, что, если причастными к предполагаемому убийству окажутся высшие эшелоны власти."К ответственности будут привлечены все, в том числе высокопоставленные чиновники. Мы обсуждали важность своевременного расследования", - приводит его слова NBC.Кроме того, он поделился своими впечатлениями от выраженной саудовской делегацией приверженности делу.