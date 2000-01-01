17.09 09:40 MIGnews.com

РФ, Турция и Иран не планируют совместную операцию в Сирии

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, Иран и Турция не планируют проведение совместной операции в Сирии и в Идлибе в частности. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Путина, который на пресс-конференции по итогам переговоров сообщил о необходимости дополнительных мер против террористов, пишет пресс-служба."Нет, нет, пока нет", - сказал Песков.Он добавил, что значительная часть зоны деэскалации остается под контролем боевиков, чьи группировки признаны Совбезом ООН террористическими и на которые не распространяется действие режима прекращения огня."С ними будет продолжаться борьба", - отметил Песков.Лидеры трех стран назвали израильские атаки "нарушающими суверенитет и территориальную целостность".