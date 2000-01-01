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РФ, Турция и Иран не планируют совместную операцию в Сирии 17.09 09:40   MIGnews.com

РФ, Турция и Иран не планируют совместную операцию в Сирии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, Иран и Турция не планируют проведение совместной операции в Сирии и в Идлибе в частности. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Путина, который на пресс-конференции по итогам переговоров сообщил о необходимости дополнительных мер против террористов, пишет пресс-служба.

"Нет, нет, пока нет", - сказал Песков.

Он добавил, что значительная часть зоны деэскалации остается под контролем боевиков, чьи группировки признаны Совбезом ООН террористическими и на которые не распространяется действие режима прекращения огня.

"С ними будет продолжаться борьба", - отметил Песков.

Россия, Турция и Иран считают военные операции Израиля в Сирии дестабилизирующими обстановку в этой стране.

Лидеры трех стран назвали израильские атаки "нарушающими суверенитет и территориальную целостность".


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