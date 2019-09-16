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Ахиллесова пята мировой экономики. Как атаковали Абкайк 17.09 08:32   MIGnews.com

Ахиллесова пята мировой экономики. Как атаковали Абкайк

Международная пресса публикует подробности атаки против саудовского нефтеперерабатывающего завода в Абкайке, являющегося крупнейшим предприятием подобного рода в мире.

Атака продемонстрировала всему миру уязвимость саудовской экономики, и эта уязвимость не ограничивается только заводом в Абкайке или нефтяной инфраструктурой. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Иранская угроза критически важной саудовской инфраструктуре".

В ходе атаки 14 сентября несколько десятков дронов и/или ракет взорвались в различных точках на территории завода, причинив массивный ущерб саудовскому производству нефти и поставив под угрозу глобальное снабжение нефтью.

Иран категорически отвергает всякую причастность к атакам, называя подобного рода обвинения “максимальной ложью”.

Но эксперты указывают на то, что характер целей, выбранных на объекте, их количество и их тип указывают на такой уровень подготовки, который невозможно объяснить без иранского участия.

Абкайк – стержень саудовской добывающей экономики. Здесь происходят несколько химических процессов, наиболее важным из которых является отделение нефти от горючего сульфидо-водородного газа. 

Такое отделение происходит в так называемых “стабилизирующих башнях”. Согласно спутниковым снимкам, опубликованным американцами, несколько таких башен повреждены. Джошуа Шифринсон, профессор международных отношений Бостонского университета, говорит: “Кто бы за этим не стоял – он знал, что делает”.

В дополнение к этому на снимках видны повреждения нескольких цистерн, в которых хранится горючий газ. Профессор Техасского технического университета Юсель Аккутлу говорит: “Очень вероятно, что их атаковали потому, что они как бы уже стоящие на месте бомбы, которые только и ждут, чтобы их подорвали”.

Фабиан Хинц, исследователь из James Martin Center for Nonproliferation Studies  в Монтерей, Калифорния не верит в то, что за атакой стоят йеменские мятежники-хути. По последним сообщениям, хути якобы “разработали” современную крылатую ракету, но Хинц подобные теории отвергает: “У меня очень большие сомнения в том, что в их распоряжении есть что-то, чем можно атаковать Абкайк с территории Йемена”.

В распоряжении хути также имеются “продвинутые” беспилотники, которые якобы могут долететь до завода, но тут возникает следующая проблема – масштаб и сложность атаки. Хинц говорит, что на снимках видны 17 мест попадания. Скорее всего, было использовано куда большее количество ракет и дронов.

Хинц говорит: “Могли ли хути запустить один или два дрона в Абкайк? Вполне вероятно. Но были ли они способны совершить такую массированную и скоординированную атаку и нанести удар по объекту с таким успехом? Я честно скажу – нет”.

Также неясно, откуда были запущены ракеты и дроны. В Сети упорно циркулируют слухи о том, что атака осуществлена с территории южного Ирака, находящегося под контролем шиитской милиции. Правительство Ирака наотрез отвергло такое обвинение и американцы пока не упомянули о возможности подобного сценария. Теоретически дроны и ракеты могли запустить с катеров в Персидском заливе, но американцы, скорее всего, могли бы засечь такие запуски. 

Это наводит на мысль, что была задействована территория самого Ирана. А если атака была осуществлена оттуда, то приказ должен был прийти с самого верха. Международные эксперты полагают, что атака могла стать ответом на разрушительные санкции и давление со стороны США.  Ариаана Табатаи, аналитик rand Corp. говорит: "С их точки зрения, почему бы им этого не сделать? Терять нечего, их экономика – в состоянии коллапса".


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