Ахиллесова пята мировой экономики. Как атаковали Абкайк

В ходе атаки 14 сентября несколько десятков дронов и/или ракет взорвались в различных точках на территории завода, причинив массивный ущерб саудовскому производству нефти и поставив под угрозу глобальное снабжение нефтью.
Иран категорически отвергает всякую причастность к атакам, называя подобного рода обвинения “максимальной ложью”.
Но эксперты указывают на то, что характер целей, выбранных на объекте, их количество и их тип указывают на такой уровень подготовки, который невозможно объяснить без иранского участия.
Абкайк – стержень саудовской добывающей экономики. Здесь происходят несколько химических процессов, наиболее важным из которых является отделение нефти от горючего сульфидо-водородного газа.
Такое отделение происходит в так называемых “стабилизирующих башнях”. Согласно спутниковым снимкам, опубликованным американцами, несколько таких башен повреждены. Джошуа Шифринсон, профессор международных отношений Бостонского университета, говорит: “Кто бы за этим не стоял – он знал, что делает”.
В дополнение к этому на снимках видны повреждения нескольких цистерн, в которых хранится горючий газ. Профессор Техасского технического университета Юсель Аккутлу говорит: “Очень вероятно, что их атаковали потому, что они как бы уже стоящие на месте бомбы, которые только и ждут, чтобы их подорвали”.
Фабиан Хинц, исследователь из James Martin Center for Nonproliferation Studies в Монтерей, Калифорния не верит в то, что за атакой стоят йеменские мятежники-хути. По последним сообщениям, хути якобы “разработали” современную крылатую ракету, но Хинц подобные теории отвергает: “У меня очень большие сомнения в том, что в их распоряжении есть что-то, чем можно атаковать Абкайк с территории Йемена”.
В распоряжении хути также имеются “продвинутые” беспилотники, которые якобы могут долететь до завода, но тут возникает следующая проблема – масштаб и сложность атаки. Хинц говорит, что на снимках видны 17 мест попадания. Скорее всего, было использовано куда большее количество ракет и дронов.
Хинц говорит: “Могли ли хути запустить один или два дрона в Абкайк? Вполне вероятно. Но были ли они способны совершить такую массированную и скоординированную атаку и нанести удар по объекту с таким успехом? Я честно скажу – нет”.
Также неясно, откуда были запущены ракеты и дроны. В Сети упорно циркулируют слухи о том, что атака осуществлена с территории южного Ирака, находящегося под контролем шиитской милиции. Правительство Ирака наотрез отвергло такое обвинение и американцы пока не упомянули о возможности подобного сценария. Теоретически дроны и ракеты могли запустить с катеров в Персидском заливе, но американцы, скорее всего, могли бы засечь такие запуски.
Это наводит на мысль, что была задействована территория самого Ирана. А если атака была осуществлена оттуда, то приказ должен был прийти с самого верха. Международные эксперты полагают, что атака могла стать ответом на разрушительные санкции и давление со стороны США. Ариаана Табатаи, аналитик rand Corp. говорит: "С их точки зрения, почему бы им этого не сделать? Терять нечего, их экономика – в состоянии коллапса".