Рухани и Эрдоган об атаке на саудовские НПЗ – самозащита

"Народ Йемена имеет право на самозащиту. Что касается атаки дронов, то здесь начался разговор о том, как это повлияет на рынок нефти. Я бы хотел обратить внимание на вопросы безопасности. Ежедневно Йемен бомбят, невинное население гибнет. Потому народ из-за потока оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию, вынужден был ответить. То, что делает народ Йемена – самозащита от нападения", – ответил Рухани журналистам.
В свою очередь Эрдоган предложил вспомнить о том, кто начал военную кампанию в Йемене, добавив к своей реплике еще и палестинский вопрос.
"Йемен сейчас как можно быстрее должен начать отстраиваться, он не в состоянии сам подняться на ноги. Что могут сделать развитые страны для Йемена, Сирии? В Палестине тоже катастрофа, но, увы, сейчас мусульмане противостоят мусульманам. Вспомним, кто первый начал бомбить Йемен? И мы увидим, откуда это началось", – отметил президент Турции.