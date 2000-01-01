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Рухани и Эрдоган об атаке на Саудовскую Аравию – самозащита | Фото:17.09 16:11   MIGnews.com

Рухани и Эрдоган об атаке на саудовские НПЗ – самозащита

Президенты Ирана и Турции Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировали следом за Владимиром Путиным атаку беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Свое мнение по этому поводу они высказали после совместного саммита астанинской тройки в Анкаре, где обсуждалась ситуация в Сирии.

"Народ Йемена имеет право на самозащиту. Что касается атаки дронов, то здесь начался разговор о том, как это повлияет на рынок нефти. Я бы хотел обратить внимание на вопросы безопасности. Ежедневно Йемен бомбят, невинное население гибнет. Потому народ из-за потока оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию, вынужден был ответить. То, что делает народ Йемена – самозащита от нападения", – ответил Рухани журналистам.

В свою очередь Эрдоган предложил вспомнить о том, кто начал военную кампанию в Йемене, добавив к своей реплике еще и палестинский вопрос.

"Йемен сейчас как можно быстрее должен начать отстраиваться, он не в состоянии сам подняться на ноги. Что могут сделать развитые страны для Йемена, Сирии? В Палестине тоже катастрофа, но, увы, сейчас мусульмане противостоят мусульманам. Вспомним, кто первый начал бомбить Йемен? И мы увидим, откуда это началось", – отметил президент Турции.


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