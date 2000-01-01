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Саммит РФ, Ирана и Турции: где пройдут следующие переговоры | Фото:17.09 15:08   MIGnews.com

Саммит РФ, Ирана и Турции: где пройдут следующие переговоры

Следующий саммит астанинской тройки, в которую входят Россия, Иран и Турция, состоится в Тегеране.

Об этом сказано в совместном заявлении лидеров вышеперечисленных стран, опубликованном в пресс-службе президента Ирана Хасана Рухани.

"Президенты Ирана, России и Турции договорились о проведении следующего трехстороннего саммита в Тегеране", – сказано в сообщении, где уточняется, что стороны будут обсуждать региональные и международные события, а также вопрос о сотрудничестве в различных сферах.

Уточняется, что участники саммита, состоявшегося 16 сентября, подтвердили приверженность "суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии, что необходимо соблюдать всем сторонам, и никакие действия не должны их подрывать".


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