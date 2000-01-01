Саммит РФ, Ирана и Турции: где пройдут следующие переговоры

Об этом сказано в совместном заявлении лидеров вышеперечисленных стран, опубликованном в пресс-службе президента Ирана Хасана Рухани.
"Президенты Ирана, России и Турции договорились о проведении следующего трехстороннего саммита в Тегеране", – сказано в сообщении, где уточняется, что стороны будут обсуждать региональные и международные события, а также вопрос о сотрудничестве в различных сферах.
Уточняется, что участники саммита, состоявшегося 16 сентября, подтвердили приверженность "суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии, что необходимо соблюдать всем сторонам, и никакие действия не должны их подрывать".