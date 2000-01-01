17.09 16:34 MIGnews.com

На грани трагедии: будет создано лево-арабское правительство

На правах рекламы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израиль на грани трагедии: завтра будет создано лево-арабское правительство.В то время, как Палестинская автономия призывает к смене власти в Израиле, избирательные участки, на которых голосуют сторонники правого лагеря, остаются полупустыми.То, что создание лево-арабского правительства ближе, чем когда бы то ни было, наглядно демонстрируют фотографии с избирательных участков, где голосуют за Ганца, Лапида и Барака. Это также подтверждают данные Центризбиркома, показывающие рекордную явку избирателей, в особенности в арабском секторе. "Стоят очереди. Я такого никогда не видел," – сообщил журналист Эли Леви, освещающий ход голосования в городах с арабским населением.В связи с этим Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал в Иерусалиме экстренное совещание с министрами от партии Ликуд. У него и правых избирателей осталось несколько часов, чтоб изменить ситуацию и предотвратить переворот в Израиле. Все эксперты сходятся во мнении, что в случае победы Ганца и Лапида будет создано лево-арабское правительство.Ганц лично сделал два важных заявления в ходе предвыборной гонки. Во-первых, он заявил, что будет реализовывать программу Аводы, Мерец и Эхуда Барака. Во-вторых, он обещал назначить членами своего правительства представителей Арабского списка. Поэтому сегодня каждый, кто не хочет видеть Аймана Уду и Ахмада Тиби в качестве министров в правительстве Израиля, должен выйти и проголосовать за Ликуд.Ситуацию усугубляет позиция, которую занял Либерман – он решил приложить все усилия для свержения Нетаниягу.Сначала он сказал, что будет рекомендовать на пост Премьер-министра Ганца, затем Либерман заключил предвыборный договор с партией Кахоль Лаван. Но самым возмутительным шагом Либермана стал союз с арабскими партиями во время голосования по закону о видеонаблюдении на избирательных участках. Закон, который должен был предотвратить фальсификацию голосования, был провален партией НДИ и Объединенным арабским списком. Таким образом Либерман предоставил возможность массово фальсифицировать результаты голосования в арабском секторе. Ему больше нельзя доверять.Правые избиратели сегодня попросту не могут себе позволить не выделить 10-15 минут своего времени и прийти на избирательный участок. Если дальнейший ход голосования продолжится теми же темпами, завтра мы проснемся в совсем другой стране – вместо суверенитета над Голанами и Иорданской долиной мы станем свидетелями передачи территорий палестинцам, вместо экономического роста мы вернемся в профсоюзную экономику, вместо достижений на мировой арене мы увидим уступки левонастроенным европейским организациям и странам.Сегодня Израиль на грани трагедии национального масштаба. Через несколько часов закроются избирательные участки, и больше ничего не получится исправить. Но пока есть время, каждый должен проявить ответственность – тот, кто еще не проголосовал, обязан проголосовать за Ликуд; тот, кто уже использовал свой голос, должен позвонить своим родным и знакомым, чтоб убедить их сходить на избирательный участок и проголосовать бюллетенем МАХАЛЬ! Только так сегодня можно предотвратить создание лево-арабского правительства!