17.09 15:19 MIGnews.com

Время спасать Израиль, палестинцы уже празднуют победу!

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Время спасать Израиль, палестинцы уже празднуют победу!Уже завтра может случиться непоправимое. По призыву администрации Палестинской автономии израильские арабы массово идут на участки, чтобы свалить правительство Биньямина Нетаниягу и совершить запланированный в Рамалле переворот в Еврейском Государстве.Во всех арабских городах и поселках отмечается рекордная явка избирателей.ХАМАС в Газе уже готовит парад победителей. Не будет у палестинцев праздника больше, чем приход к власти лево-арабского правительства во главе с Ганцем.Согласно прогнозам, при такой активности избирателей, "Объединенный арабский список" во главе с Айманом Уде и Ахмадом Тиби может рассчитывать на 15 и более мандатов. А это означает, что реализация разработанного в администрации Абу-Мазена плана как никогда близка.Если не предпринять экстренных действий, то в правительстве Израиля окажутся д-р Ахмад Тиби, прославляющий шахидов, Айман Уде, который считает "великой национальной целью" уничтожение Израиля, Масуд Ганим, который мечтает о том дне, когда Израиль станет частью "великого Исламского халифата". Совместно с левыми они будут отменять законы, закрепляющие еврейский характер Государства Израиль, готовить тотальную зачистку Иудеи и Самарии от еврейского присутствия, предоставлять статус нелегалам из Африки – делать все, чтобы Израиль прекратил свое существование как национальный очаг еврейского народа.Этот план осуществляется здесь и сейчас. На участках для голосования в арабском секторе и в городах с левым большинством.Все, кому дорог Израиль, проснитесь! Нельзя позволить левым и арабам осуществить задуманное! Единственный способ остановить их – прийти и проголосовать за Ликуд. За сильный Израиль во главе с Биньямином Нетаниягу!Сохранить Израиль можно, лишь полностью мобилизовав силу. Противопоставив всеобщей мобилизации арабов и левых – массовое голосование. Расслабленность – это поражение.Выборы будут проиграны, если каждый, кому дорог Израиль, не придет на избирательные участки. Если каждый не поймет, что победа зависит именно от него. Что каждый голос может стать решающим.Вариантов тут немного. Тот, кому важен сильный Израиль, важна процветающая свободная экономика, важна твердая внешняя политика и безопасность, – обязаны прийти и проголосовать.Это решающий час. Для всей нашей страны. Нельзя терять ни минуты. Израилю нужен голос каждого своего патриота.Голосуем за Ликуд – спасаем Израиль!