17.09 13:11 MIGnews.com

Внучка Переса в Берлине: Израиль стал кошмарным цирком

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Колумнист газеты Гаарец, сценарсит и артистка, внучка покойного президента Израиля Шимона Переса Мика Альмог перед выборами выступила в холле муниципалитета города Берлин.Альмог говорила в германской столице на иврите, обращаясь к своим соотечественникам.Она сказала следующее:"Нынешнее правительство Израиля – кошмарный цирк, во главе которого человек, которого недаром называют “волшебником”. Зачаровывать – его главный талант. И какое это впечатляющее шоу: он идет по канату над пропастью, и если упадет, ему придется платить за свои акции – за коррупцию, за расизм, за подстрекательство. Но этот маг не просто балансирует – он еще и жонглирует на ходу. Все подброшено в воздух – все его портфели: премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, министра здравоохранения, иммиграции и абсорбции, диаспоры, все его дела – дело 1000, дело 2000, дело 3000, дело 4000.И в тот момент, когда возникает опасение того, что общество потеряет интерес или вдруг вспомнит о том, что летающие в воздухе дела – это жизнь всех нас, будущее наших детей, целые поколения, живущие без того, чтобы пережить смену правительства и впитавшее идею, что только один человек может быть премьер-министром – немедленно в этот миг начинается новое шоу с горящими факелами, и вот пожалуйста, все вокруг пылает, Иран на пороге и мы все вот-вот умрем!Но внимание должно быть привлечено к сцене, посреди которой стоит ящик с Израилем – голова в одну сторону, ноги в другую. Маг заносит свой меч и хоп! Разрезает всех: ашкенази, мизрахи, светские, религиозные, мужчины, женщины разделяй и властвуй, евреи и арабы – все разрезано на части под рукавами волшебника, заляпанными кровью! Но почему, почему Израиль, такой молодой, такой сильный позволяет ему разрывать себя на части, уничтожать все, что есть в нем хорошего? Ради того, чтобы маг выжил?Потому, что уже десять лет этот маг говорит Израилю, что это – его жизнь, что других возможностей не существует, кругом одни угрозы, и только он может вытащить его из ловушки. "Государство – это я", – провозглашает восходящий тиран.Но это неправда, это – уродство! Цирк устроен с большим мастерством, он основан на идее о том, что мы можем жить только мечом, и многие от нас погибнут от этого меча. Несмотря на то, что история доказывала снова и снова – изменения возможны! Возможны 40 лет мира с Египтом, возможны 25 лет мира с Иорданией, возможен иврит в муниципалитете Берлина!Шоу кошмарного цирка возможно только в темноте. Беспомощность, безразличие и отчаяние, которые ощущают граждане и гражданки, не случайны. Это – тьма, опустившаяся на землю, не внезапно, не одним махом, но постепенно, свет гаснет, становится слабее и слабее с каждым днем.И эта тьма не только прямо противоположна видению Шимона Переса, она также противоположна видению Герцля, Бен-Гуриона, Жаботинского, Бегина и Ицхака Рабина, который за свой отказ склониться перед тьмой расплатился собственной жизнью.Но включить свет еще можно. Будущее стучится в наши двери. 18 сентября мы можем проснуться в новой реальности. Той, которая контролируется не тьмой и страхом, но светом и надеждой. Нашей надеждой. Той надеждой, которую нельзя терять. И потому, мои друзья и подружки, граждане и гражданки Израиля, идите на выборы. Сделайте свой выбор. Сделайте выбор. Идите к свету!".Следует отметить, что выступление госпожи Альмог было организовано на мероприятии, проходящем при поддержке посольства Израиля в Берлине и на деньги германского правительства.