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Путин предложил Саудовской Аравии принять `мудрое решение` | Фото:17.09 06:30   MIGnews.com

Путин призвал Саудовскую Аравию принять "мудрое решение"

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии помощь в защите от нападений, но при условии, что руководство страны будет закупать российские системы противовоздушной обороны.

С таким заявлением глава Кремля выступил 16 сентября по итогам саммита астанинской тройки в Анкаре, в ходе которого он, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и иранский лидер Хасан Рухани обсудили вопрос Сирии, передает ТАСС.

"Что касается помощи Саудовской Аравии. В Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Чтобы защитить "свой род", страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии. Политическому руководству страны достаточно будет принять мудрое государственное решение, как это сделали руководители Ирана, закупив С-300, и Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", – сказал Путин.

Он добавил, что российские системы ПРО "надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии". Тем не менее, следом за пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым, Путин подтвердил, что с лидерами Турции и Ирана не обсуждал субботнюю атаку на саудовские нефтяные объекты.

Отметим, что после переговоров с Эрдоганом и Рухани Путин обвинил США в незаконном размещении войск в Сирии, а также рассказал о планах по благоустройству региона.

Стоит напомнить, что предложение Путина по С-300 и С-400 было озвучено на фоне нападения хути на один из крупнейший нефтеперерабатывающий заводов Saudi Aramco при помощи беспилотников. По мнению Эр-Рияда, за атакой стоит Иран. Точно также думает и госсекретарь США Майк Помпео, которому глава иранского МИД жестко ответил, что это "ложь".


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