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Главный раввин Великобритании раскритиковал `Партию труда` | Фото:17.07 20:51   MIGnews.com

Главный раввин Великобритании раскритиковал лейбористов

Главный раввин Соединенного Королевства Эфраим Мирвис предупредил лейбористов, что новое смягченное определение антисемитизма станет "беспрецедентным сигналом презрения", если оно будет принято членами партии.

Об этом во вторник, 17 июля сообщает The Times of Israel.

В своем письме, отправленном в понедельник в Национальный исполком "Партии труда" Мирвис заявил, что заседание во вторник станет "переломным моментом" ф свете неоднократных призывов британских евреев продемонстрировать приверженность борьбе с антисемитизмом.

"Удивительно, что лейбористов считает себя настолько умнее всех вокруг, в частности, умнее еврейской общины, чтобы определять понятие антисемитизма", - говорится в послании раввина.

Отметим, что определение включает в себя в основном примеры антисемитских поведений, которые не касаются Израиля, такие как призыв к нанесению вреда евреям или отрицание Холокоста.
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