Главный раввин Великобритании раскритиковал лейбористов
Главный раввин Соединенного Королевства Эфраим Мирвис предупредил лейбористов, что новое смягченное определение антисемитизма станет "беспрецедентным сигналом презрения", если оно будет принято членами партии.
В своем письме, отправленном в понедельник в Национальный исполком "Партии труда" Мирвис заявил, что заседание во вторник станет "переломным моментом" ф свете неоднократных призывов британских евреев продемонстрировать приверженность борьбе с антисемитизмом.
"Удивительно, что лейбористов считает себя настолько умнее всех вокруг, в частности, умнее еврейской общины, чтобы определять понятие антисемитизма", - говорится в послании раввина.
Отметим, что определение включает в себя в основном примеры антисемитских поведений, которые не касаются Израиля, такие как призыв к нанесению вреда евреям или отрицание Холокоста.