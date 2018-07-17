18.07 04:40 MIGnews.com
Иран обвинил США в подрыве безопасности Ближнего Востока
По словам главы генштаба вооруженных сил Ирана Мухаммада Бакери, Соединенные штаты нарушают мир и безопасность на ближнем востоке.
"Америка возглавляет список стран, которые стремятся создать небезопасною обстановку в регионе и выступают против восстановления безопасности", - привели его слова на РИА Новости
.
Он подчеркнул, что для устранения этих действия Ирану и Пакистану необходимо восстанавливать каналы связи и действовать сообща.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал
, что Штаты намерены "безосновательно" нацелиться на массовую проверку оборонных комплексов Ирана.
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