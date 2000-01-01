Активисты собрали около 10 тысяч долларов чтоб приобрести огромного надувного Трампа в виде злого ребенка с телефоном в руке.
"Данная попытка отражает нашу приверженность [идее] противостоять Дональду Трампу всеми доступными нам способами. Это наша возможность приблизиться к поставленной цели и еще больше насолить президенту", - сказал организатор проекта Джим Джирвэн, передали на ТАСС.
Ранее сообщалось о протестах местных жителей в Хельсинки, не поддерживающих встречу Путина и Трампа в их столице. Подобную акцию в преддверии саммита провели и в Лондоне, а главной ее достопримечательностью стал надувной 6-метровый Трамп.