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КНДР разместит войска в буферных зонах 17.06 08:54   MIGnews.com

КНДР выдвинула войска к буферной зоне

Северная Корея объявила, что отправит войска в места, ранее использовавшиеся для развития сотрудничества с Южной Кореей.

Северная Корея уничтожает остатки снятия напряжения с Южной Кореей и предпринимает кардинальные символические шаги, чтобы обозначить новую, более враждебную фазу в отношениях между странами.

Пхеньян также заявил, что возобновит военные учения и восстановит посты охраны вдоль границы.

Эксперты оценивают эти действия как борьбу за рычаги влияния в правительстве Ким Чен Ына, разъяренного нежеланием США ослабить санкции и, как полагают, переживающим серьезный экономический спад в условиях пандемии COVID-19.

Северная Корея также выразила возмущение по поводу пропагандистских листовок, отправляемых через границу с юга.


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