КНДР выдвинула войска к буферной зоне

Северная Корея объявила, что отправит войска в места, ранее использовавшиеся для развития сотрудничества с Южной Кореей.
Северная Корея уничтожает остатки снятия напряжения с Южной Кореей и предпринимает кардинальные символические шаги, чтобы обозначить новую, более враждебную фазу в отношениях между странами.
Пхеньян также заявил, что возобновит военные учения и восстановит посты охраны вдоль границы.
Эксперты оценивают эти действия как борьбу за рычаги влияния в правительстве Ким Чен Ына, разъяренного нежеланием США ослабить санкции и, как полагают, переживающим серьезный экономический спад в условиях пандемии COVID-19.
Северная Корея также выразила возмущение по поводу пропагандистских листовок, отправляемых через границу с юга.