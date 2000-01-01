17.06 08:54 MIGnews.com

КНДР выдвинула войска к буферной зоне

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Северная Корея объявила, что отправит войска в места, ранее использовавшиеся для развития сотрудничества с Южной Кореей.Северная Корея уничтожает остатки снятия напряжения с Южной Кореей и предпринимает кардинальные символические шаги, чтобы обозначить новую, более враждебную фазу в отношениях между странами.Пхеньян также заявил, что возобновит военные учения и восстановит посты охраны вдоль границы.Эксперты оценивают эти действия как борьбу за рычаги влияния в правительстве Ким Чен Ына, разъяренного нежеланием США ослабить санкции и, как полагают, переживающим серьезный экономический спад в условиях пандемии COVID-19.Северная Корея также выразила возмущение по поводу пропагандистских листовок, отправляемых через границу с юга.