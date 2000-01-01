17.06 08:37 MIGnews.com

Новый опрос: у правого блока - 65 мандатов, у Ганца - 10

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Институт Смита провел опрос общественного мнения для газеты The Jerusalem Post.Израильтян спросили, за кого они будут голосовать на выборах.По результатам опроса, Ликуд получает 41 мандат в Кнессете. На втором месте - Объединенный Арабский Список, который получает 16 мандатов, Далее - Еш Атид с 15, Кахоль Лаван - 10, ШАС - 98, НДИ - 8, Ямина - 8, Яадут А-Тора - 7, Мерец - 6.Правый блок без Либермана получает 65 мандатов. Левый блок получает 47 мандатов.Партии Авода, Гешер, Оцма Йехудит и Дерех Эрец не преодолеют избирательный барьер.Участие Гади Айзенкота в списке Еш Атид и Йоаза Хенделя в списке Ямина не отразится на результатах выборов и количестве мандатов, на которые могут рассчитывать эти партии.