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Глава МИД ОАЭ: не сотрудничать с Израилем – большая ошибка 17.06 16:56   MIGnews.com

Глава МИД ОАЭ: не сотрудничать с Израилем – большая ошибка

Решение не сотрудничать с Израилем является в корне неверным и затрудняет поиск решения арабо-израильского конфликта.

Такое заявление в интервью The UAE сделал министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Мохаммед Гаргаш.

По его словам, арабские страны много лет не сотрудничали с Израилем, и "это было очень, очень неправильным решением"

"Я думаю, что у нас есть политические разногласия с Израилем, но мы можем преодолеть другие разногласия. У нас нет дипломатических отношений, но пандемия – это область, в которой мы должны сотрудничать, потому что она затрагивает всех людей", – сказал он.



По его словам, работа с Израилем через ООН по оказанию помощи жителям Палестинской автономии "не меняет позицию ОАЭ в отношении повестки дня – аннексии".

"Реальность такова, что есть крупные страны в регионе, которые имеют нормальные дипломатические отношения с Израилем – Турция, Египет, Иордания – и другие страны в зоне Персидского залива, имеющие различные отношения с Израилем", – добавил он.

Гаргаш ясно дал понять, что ОАЭ является частью арабского консенсуса, который поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта при помощи "решения о двух государствах". Эмираты выступают за переговоры для достижения мира и против любого применения суверенитета над Иудеей и Самарией.

"Стратегический сдвиг на самом деле необходим нам для прогресса в достижении мира. Думаю, через 10–15 лет будет обсуждаться вопрос о том, каков характер израильского государства, каковы права палестинцев в израильском государстве. Возможно ли, чтобы они не были равноправными гражданами", – добавил он.




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