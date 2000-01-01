17.06 07:46 MIGnews.com

Израиль: профессионалы против отмены ограничений

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Сегодня, 17 июня “кабинет коронавируса” правительства Израиля должен обсудить эпидемиологическую обстановку в стране и принять решение о курсе действий в связи с нарастанием случаев заражения.12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что министры Арье Дери, Исраэль Кац, Мири Регев и Юли Эдельштейн представляют ту часть кабинета которая требует ослабления ограничений и открытия экономики. Против подобных планов выступают профессионалы из министерства здравоохранения, опасающиеся вспышки эпидемии. Врачи говорят: “Мы скоро окажемся посреди второй волны коронавируса, нам не следует рисковать”.Профессионалы также выступают против возобновления концертов, представлений и массовых мероприятий, указывая, что при проведени невозможно сохранение социальной дистанции и резко возрастает возможность заражения большого количества людей.Объявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что с 1 августа возобновятся международные пассажирские авиаперевозки в министерстве здравоохранения “было встречено с недоумением”. Чиновники министерства говорят: Этого не произойдет в августе - несмотря на заявления премьер-министра”.