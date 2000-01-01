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Нетаниягу греческому коллеге: это прекрасная дружба 17.06 07:25   MIGnews.com

Нетаниягу греческому коллеге: это прекрасная дружба

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой приняли в своей резиденции премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с женой.

Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

"Представилась прекрасная возможность принять вас, вашу супругу и сына в нашем доме. Сегодня мы провели отличные переговоры, и я бы сказал, что мы продвигаем создание трёх трубопроводов: во-первых, газового; во-вторых, электрического, объединяющего Израиль, Кипр и Грецию; и в-третьих, туристического", – отметил Нетаниягу.

Он подчеркнул, что Израиль надеется на возобновление авиасообщения с Грецией. Однако все зависит от того, какой будет ситуация с коронавирусом COVID-19.



"Мы назначили дату - 1 августа. Всё зависит от коронавируса. В настоящее время число инфицированных растёт, но мы надеемся взять его под контроль и снизить. Мы бы очень хотели, чтобы израильтяне приезжали в Грецию, а греки - в Израиль. Рад, что вы, ваша семья и ваша делегация приехали к нам, рад снова видеть вас. Это прекрасная дружба", – констатировал Нетаниягу.



Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.


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