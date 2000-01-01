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Кнессет продлил чрезвычайные нормы коронавируса 17.06 06:40   MIGnews.com

Кнессет продлил чрезвычайные нормы коронавируса

Поздно вечером 16 июня Кнессет проголосовал за продление чрезвычайных нормативных положений, введенных в середине марта для борьбы с эпидемией коронавируса.

Срок действия ранее принятых положения истек в ночь на понедельник, 16 июня. Депутаты проголосовали за их продление еще на 45 дней.

На фоне продолжающегося роста числа случаев новых заболеваний, днем 17 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен провести заседание “кабинета коронавируса”, на которых будет обсуждена возможность повторного введения части ранее отмененных ограничений.

12-й канал израильского ТВ утверждает, что министр здравоохранения Израиля Юли Эдельштейн настаивает на том, чтобы открытие экономики и снятие ограничений было приостановлено. Это противоречит намерения других министров, требующих дальнейших послаблений.

Чиновники министерства здравоохранения также выступают против планов министра финансов Исраэля Каца, настаивающего на возобновлении железнодорожных пассажирских перевозок.

Большинство ранее введенных ограничений были отменены. В начале этой недели были разрешены свадьбы и собрания с участием до 250 человек.

Исраэль Кац заявил, что будет настаивать на отмене ограничений на культурные мероприятия и на железнодорожные пассажирские перевозки.

Продолжающийся рост количества заболеваний коронавирусом объясняют, главным образом, возобновлением работы системы образования. В школах и детских садах зарегистрированы сотни новых случаев заражения. По данным министерства просвещения 627 школьников и учителей заражены коронавирусом во время последней вспышки. Из-за этого закрыты 168 школ и более 20 тысяч человек помещены на карантин.


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