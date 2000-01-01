18.06 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Британия обвиняет Израиль в нарушении международного права
. Правительство Великобритании выступает против плана применения израильского суверенитета над частями Западного берега.
Тяжелейший удар по экономике Израиля
. Израильские СМИ публикуют данные центрального бюро статистики, демонстрирующие, что эпидемия коронавируса нанесла тяжелейший удар по экономике Израиля.
Кнессет против общественного транспорта в шабат
. Кнессет отклонил законопроект депутата от "Мерец" Тамар Зандберг о введении в Израиле общественного транспорта по субботам.
Власти Берлина отдавали детей педофилам в течение 30 лет
. В Берлине в рамках "эксперимента" бездомных детей отдавали на усыновление педофилам в течение 30 лет. Предполагалось, что в таким образом могут получиться счастливые семьи.
ЦАХАЛ прервал крупную операцию по контрабанде оружия в Газу
. Израильские силы безопасности предотвратили попытку контрабанды оружия террористической группе ХАМАС в Газу. Террористы пытались перевезти оружие с северного Синайского полуострова через Средиземное море.
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