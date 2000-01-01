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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:18.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Британия обвиняет Израиль в нарушении международного права. Правительство Великобритании выступает против плана применения израильского суверенитета над частями Западного берега.

Тяжелейший удар по экономике Израиля. Израильские СМИ публикуют данные центрального бюро статистики, демонстрирующие, что эпидемия коронавируса нанесла тяжелейший удар по экономике Израиля.

Кнессет против общественного транспорта в шабат. Кнессет отклонил законопроект депутата от "Мерец" Тамар Зандберг о введении в Израиле общественного транспорта по субботам.

Власти Берлина отдавали детей педофилам в течение 30 лет. В Берлине в рамках "эксперимента" бездомных детей отдавали на усыновление педофилам в течение 30 лет. Предполагалось, что в таким образом могут получиться счастливые семьи.

ЦАХАЛ прервал крупную операцию по контрабанде оружия в Газу. Израильские силы безопасности предотвратили попытку контрабанды оружия террористической группе ХАМАС в Газу. Террористы пытались перевезти оружие с северного Синайского полуострова через Средиземное море.


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