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Поезда вновь прекратят работу в случае нарушений - минздрав | Фото:17.06 20:47   MIGnews.com

Поезда вновь прекратят работу в случае нарушений - минздрав

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что его офис поддерживает возобновление работы поездов и культурных объектов.

Тем не менее, чиновник предупредил, что в случае несоблюдения руководящих принципов они будут вновь закрыты.

"Если не будет общественной дисциплины в соответствии с правилами Министерства здравоохранения… мы закроем железнодорожное сообщение и культурные центры в тот же день", - написал он в Твиттере.

Ранее сообщалось, что министры одобрили возобновление работы поездов с понедельника, 22 июня.

Ожидается, что комитет Кнессета по коронавируса также разрешит открытие культурных объектов.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на своей странице в Twitter сообщил, что он надеется сформулировать план открытия культурных объектов в течение 24 часов с ограничениями Министерства здравоохранения.


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