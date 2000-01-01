Поезда вновь прекратят работу в случае нарушений - минздрав
Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что его офис поддерживает возобновление работы поездов и культурных объектов.
Тем не менее, чиновник предупредил, что в случае несоблюдения руководящих принципов они будут вновь закрыты.
"Если не будет общественной дисциплины в соответствии с правилами Министерства здравоохранения… мы закроем железнодорожное сообщение и культурные центры в тот же день", - написал он в Твиттере.
Ранее сообщалось, что министры одобрили возобновление работы поездов с понедельника, 22 июня.
Ожидается, что комитет Кнессета по коронавируса также разрешит открытие культурных объектов.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на своей странице в Twitter сообщил, что он надеется сформулировать план открытия культурных объектов в течение 24 часов с ограничениями Министерства здравоохранения.