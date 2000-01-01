17.06 19:38 MIGnews.com

Министры одобрили возобновление работы поездов - СМИ

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По сообщениям СМИ, министры одобрили возобновление работы поездов с понедельника, 22 июня.Сообщение пока не подтвердилось на официальном уровне.Железнодорожное сообщение было остановлено три месяца назад из-за пандемии коронавирус, а дата возобновления работы несколько раз откладывалась.Ожидается, что комитет Кнессета по коронавируса также разрешит открытие культурных объектов.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на своей странице в Twitter сообщил, что он надеется сформулировать план открытия культурных объектов в течение 24 часов с ограничениями Министерства здравоохранения.Однако, согласно сообщениям СМИ, культурные мероприятия могут быть ограничены 250 участниками.