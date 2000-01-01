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Министры одобрили возобновление работы поездов - СМИ | Фото:17.06 19:38   MIGnews.com

Министры одобрили возобновление работы поездов - СМИ

По сообщениям СМИ, министры одобрили возобновление работы поездов с понедельника, 22 июня.

Сообщение пока не подтвердилось на официальном уровне.

Железнодорожное сообщение было остановлено три месяца назад из-за пандемии коронавирус, а дата возобновления работы несколько раз откладывалась.

Ожидается, что комитет Кнессета по коронавируса также разрешит открытие культурных объектов.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на своей странице в Twitter сообщил, что он надеется сформулировать план открытия культурных объектов в течение 24 часов с ограничениями Министерства здравоохранения.

Однако, согласно сообщениям СМИ, культурные мероприятия могут быть ограничены 250 участниками.


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