17.06 17:08 MIGnews.com

"Кахоль Лаван" не поддержали закон против Нетаниягу

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В Кнессете отклонили законопроект, согласно которому премьер-министр, обвиняемый в уголовных преступлениях, не может занимать свою должность.Законопроект, нацеленный на Биньямина Нетаниягу, был представлен три месяца назад партией "Кахоль Лаван".Однако, находясь в коалиции, фракция проголосовала против него. Закон поддержали 23 депутата, выступили против - 60.Лидера "Кахоль Лавна" Бенни Ганц, который сейчас является министром обороны и заместителем премьер-министра, раскритиковал его бывший союзник, лидер оппозиции Яир Лапид."Это оригинальный документ того законопроекта, который был подписан и представлен в марте. Первая подпись - Бенни Ганц, а вторая - Ави Ниссенкорн, ныне министр юстиции Израиля", - написал Лапид.