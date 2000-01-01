17.06 15:12 MIGnews.com

Пять министров "Кахоль Лаван" покинут Кнессет

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Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц объявил в среду, 17 июня, что пять министров его партии покинут Кнессет в соответствии с "норвежским законом".Среди министров, покидающих Кнессет, будут Хили Трупер, Ассаф Замир, Алон Шустер, Изхар Шай и Михаэль Битон.Они будут заменены в Кнессете следующими кандидатами из списка фракции: Йорай Лаав-Херциано, Михаэль Котлер-Вонш, Эйнав Кабала, Тэила Фридман и Хила Шай Вазан. Из них, только Лаав-Херциано будет частью фракции Еш Атид-Телем в оппозиции.Остальные войдут в партию "Кахоль Лаван" в коалиции. Таким образом, число женщин в Кнессете вырастет с 29 до 33.