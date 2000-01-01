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Кнессет против общественного транспорта в шабат | Фото:17.06 14:53   MIGnews.com

Кнессет против общественного транспорта в шабат

Кнессет отклонил законопроект депутата от "Мерец" Тамар Зандберг о введении в Израиле общественного транспорта по субботам.

Соответствующая инициатива была представлена на пленуме в среду, 17 июня.

В частности, 53 депутата проголосовали против законопроекта, 26 – поддержали.

Зандберг раскритиковала министра транспорта Мири Регев, которая накануне высказывалась против введения рейсов по субботам.

"Когда министр транспорта высказывается против транспорта – это все равно что министр здравоохранения высказывается против больниц", – возмутилась Зандберг.

Ранее свыше 30 тысяч электронных писем были отправлены депутатам от партий "Авода" и "Кахоль Лаван" с требованием, чтобы они поддержали эту инициативу.

"Обещали – выполняйте. Во время предвыборной кампании вы обещали проголосовать за этот законопроект. Теперь пришло время выполнить обещание, исправить несправедливость и проголосовать за общественный транспорт по субботам", – было сказано в письмах.


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