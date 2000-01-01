17.06 14:53 MIGnews.com

Кнессет против общественного транспорта в шабат

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Кнессет отклонил законопроект депутата от "Мерец" Тамар Зандберг о введении в Израиле общественного транспорта по субботам.Соответствующая инициатива была представлена на пленуме в среду, 17 июня.В частности, 53 депутата проголосовали против законопроекта, 26 – поддержали.Зандберг раскритиковала министра транспорта Мири Регев, которая накануне высказывалась против введения рейсов по субботам."Когда министр транспорта высказывается против транспорта – это все равно что министр здравоохранения высказывается против больниц", – возмутилась Зандберг.Ранее свыше 30 тысяч электронных писем были отправлены депутатам от партий "Авода" и "Кахоль Лаван" с требованием, чтобы они поддержали эту инициативу."Обещали – выполняйте. Во время предвыборной кампании вы обещали проголосовать за этот законопроект. Теперь пришло время выполнить обещание, исправить несправедливость и проголосовать за общественный транспорт по субботам", – было сказано в письмах.