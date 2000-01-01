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Яэль Герман внезапно заступилась за правых 17.06 14:01   MIGnews.com

Яэль Герман внезапно заступилась за правых

Бывший депутат Кнессета и представитель левого крыла Еш Атид Яэль Герман атаковала планы телеканала КАН снять с эфира программу правых журналистов Эреля Сегаля и Кальмана Либескинда.

Герман заявила: “Это выглядит, как попытка заткнуть рот правым.  Это невозможно поддержать”.

Герман подчеркнула:Меня часто раздражают статьи Либескинда в Маарив, но снятие с эфира его с Сегалем программы выглядит как попытка затыкания ртов”.

Ранее генеральный директор канала Эльдад Кобленц заявил, что снятие программы “обусловлено исключительно соображениями рейтинга” и “популярностью программы”.


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