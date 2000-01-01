17.06 11:02 MIGnews.com
Британия обвиняет Израиль в нарушении международного права
Правительство Великобритании выступает против плана применения израильского суверенитета над частями Западного берега.
Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает The Jerusalem Post
.
"Аннексия, которую готовит Израиль, – это нарушение международное права", – сказал он.
По словам британского премьера, правительство "решительно настроено против этого". Таким образом Джонсон отреагировал на вопрос консерватора Криспина Бланта, который призвал к санкциям против Израиля.
"Мы привержены решению "о двух государствах", – добавил Джонсон.
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