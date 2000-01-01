Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Британия обвиняет Израиль в нарушении международного права | Фото:17.06 11:02   MIGnews.com

Британия обвиняет Израиль в нарушении международного права

Правительство Великобритании выступает против плана применения израильского суверенитета над частями Западного берега.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает The Jerusalem Post.

"Аннексия, которую готовит Израиль, – это нарушение международное права", – сказал он.

По словам британского премьера, правительство "решительно настроено против этого". Таким образом Джонсон отреагировал на вопрос консерватора Криспина Бланта, который призвал к санкциям против Израиля.

"Мы привержены решению "о двух государствах", – добавил Джонсон.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:50
В сеть слили фото обнаженных израильских селебрити и моделей
11:44
ЦАХАЛ: суданский мигрант проник в Израиль из Ливана
11:23
Режиссер Пригожин обзавелся особняком на Рублевке
11:07
В Тель-Авиве обнаружена лаборатория наркотика изнасилований
10:41
Число жертв COVID-19 в Израиле достигло 303
10:39
Coca-Cola  увольняет 150 работников
10:02
Война чеченцев с арабами: в Дижон введут армейские части  
09:40
Родственники жертвы требуют высшей меры для актера Ефремова
09:31
Коронавирус в командовании центрального округа ЦАХАЛа
09:31
Видео ссоры доцента расчленителя с жертвой  
09:25
Найден мертвым один из выживших в бойне в Бар Ноар
09:22
COVID-19 в Украине: рекордное количество смертей
09:02
Слив фото обнаженных израильтянок: арестованы подозреваемые
08:54
КНДР выдвинула войска к буферной зоне
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  