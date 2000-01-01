17.06 14:40 MIGnews.com

Ольмерт: У Ирана не будет бомбы

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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил в воскресенье на конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке. Он не был особо обеспокоен ядерной программой Ирана.“Я сомневаюсь, что возникнет военное противостояние, – сказал Ольмерт, имея ввиду недавнюю напряженность между Тегераном и Вашингтоном. – Мы уже ранее видели блестящую стратегию, выбранную американским Президентом. Он доводит атмосферу напряженности до такой степени, что она кажется очень угрожающей, чтобы заставить другую сторону сесть за стол переговоров. Так было с Северной Кореей, и в итоге он стал другом Ким Чен Ына”.“Я не уверен, что Иран заинтересован в борьбе с США. Мы не должны вводить себя в заблуждение – если они вступят в военное противостояние, Иран не будет победителем, и он это знает", – продолжил Ольмерт.Также он добавил, что в 2003 году был членом кабинета Ариэля Шарона. “По оценкам, в 2008 году у Ирана должна была быть ядерная бомба, а сейчас у нас середина 2019 года, а у них ее еще нет. ““Никто не заинтересован в военной конфронтации с иранцами, и есть гораздо более эффективные способы помешать им получить ядерное оружие, – отметил Ольмерт. – У Ирана не будет бомбы. Поверьте мне”.Он подчеркнул: ”Я абсолютно убежден, что Израиль и Соединенные Штаты примут необходимые меры, и что у Ирана не будет ядерного оружия. Но я не уверен, что фронтальное военное противостояние является решением этого вопроса”.