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Аргентинский футболист депортируется из Израиля 17.06 10:52   MIGnews.com

Самого результативного футболиста депортируют из Израиля

Аргентинский футболист Педро Гальван в последний раз слезливо попросил в воскресенье разрешения остаться в Израиле после того, как Министерство внутренних дел отклонило его просьбу о проживании. Ему и его жене с 4 дочерьми выдвинули требование покинуть страну до конца текущего месяца.

Гальван играл в Израиле в течение 10 лет и является самым результативным иностранным игроком, который забил 104 гола в 257 матчах.

Но его заявление на гражданство было приостановлено в прошлом году, когда его клуб Хапоэль Тель-Авив расторг с ним контракт.

Несмотря на вмешательство министра культуры и спорта Мири Регева, МВД Израиля в пятницу отклонило его просьбу, заявив, что «после того, как вопрос был рассмотрен властями, мы не видим никаких оснований для разрешения дальнейшего проживания Гальвана и его семьи в Израиле».

Выступая перед прессой в воскресенье, слезливый Гальван поставил под сомнение это решение.

«Они не дают мне возможности жить здесь с моими детьми, которые знают только Израиль. Израиль – наша страна. Я хочу помочь нашей стране – в футболе, во всем», – сказал он.


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