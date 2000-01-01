17.06 10:52 MIGnews.com

Самого результативного футболиста депортируют из Израиля

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Аргентинский футболист Педро Гальван в последний раз слезливо попросил в воскресенье разрешения остаться в Израиле после того, как Министерство внутренних дел отклонило его просьбу о проживании. Ему и его жене с 4 дочерьми выдвинули требование покинуть страну до конца текущего месяца.Гальван играл в Израиле в течение 10 лет и является самым результативным иностранным игроком, который забил 104 гола в 257 матчах.Но его заявление на гражданство было приостановлено в прошлом году, когда его клуб Хапоэль Тель-Авив расторг с ним контракт.Несмотря на вмешательство министра культуры и спорта Мири Регева, МВД Израиля в пятницу отклонило его просьбу, заявив, что «после того, как вопрос был рассмотрен властями, мы не видим никаких оснований для разрешения дальнейшего проживания Гальвана и его семьи в Израиле».Выступая перед прессой в воскресенье, слезливый Гальван поставил под сомнение это решение.«Они не дают мне возможности жить здесь с моими детьми, которые знают только Израиль. Израиль – наша страна. Я хочу помочь нашей стране – в футболе, во всем», – сказал он.