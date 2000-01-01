17.06 16:20 MIGnews.com

Трамп благодарит Нетаниягу за Рамат Трамп на Голанах

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу за то, что Кнессет официально утвердил возведение нового города на Голанских высотах, названного в его честь.“Спасибо премьер-министру Нетаниягу и Государству Израиль за эту большую честь!” – написал Трамп в Twitter.К твитту прилагается комментарий посла США в Израиле Дэвида Фридмана. Он присутствовал на специальной встрече Кнессета и церемонии присвоения имени в воскресенье днем. “Отличный день на Голанах. Премьер-министр Нетаниягу и я имели честь открыть “Высоты Трампа”. Впервые Израиль назвал город в честь действующего Президента со времен Гарри Трумэна (1949). С днем ​​рождения, господин Президент!”.Президенту Трампу исполнилось 73 года в пятницу.Два дня спустя, вместо очередного еженедельного заседания Кнессета в Иерусалиме, министры собрались на специальную встречу в городе Кела-Алон на Голанских высотах.Во время встречи, на которой присутствовал посол Фридман, правительство официально приняло решение утвердить строительство на Голанах нового города под названием Рамат Трамп или “Высоты Трампа”.