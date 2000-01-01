17.06 08:17 MIGnews.com

Условия урегулирования газового конфликта Египтом и Израилем

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Reuters сообщает, что в воскресенье Египет подписал соглашение с государственным предприятием Israel Electric Corp (IEC) об урегулировании конфликта по сорванной сделке по поставкам природного газа на сумму 500 млн долларов. Об этом говорится в заявлении Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) и Egyptian Natural Gas (EGAS).В заявлении также говорится, что в соответствии с соглашением, Египет будет выплачивать сумму в течение 8,5 лет. В обмен на это израильская компания откажется от всех других исков, вытекающих из арбитражного решения 2015 года.Напомним, что после "Арабской весны", произошедшей в Египте в 2011 году, в результате диверсий Каир лишился возможности транспортировать газ и был вынужден превратиться из одного из крупнейших экспортеров в покупателя "голубого топлива". В 2015 году электрическая компания Израиля "Хеврат Хашмаль" выиграла арбитражный суд, который присудил ей 1,76 млрд. долларов неустойки."Израиль не отказывался от долга, и этот вопрос не обсуждался во время переговоров на счет сделки об экспорте газа из месторождения "Левиафан" в Египет", - заявили в министерстве энергетики Израиля после вынесения решения арбитража.Аналогичной точки зрения придерживались и в "Хеврат Хашмаль"."Компании неизвестно ни о каких уступках по долгу. По долгу не будет никаких отступлений. Компания продолжает добиваться его взыскания", - говорится в заявлении компании.К слову, Египет задолжал не только израильтянам, но и оператору газопровода East Mediterranean Gas Company, которому должен выплатить 1,03 млрд. долларов.Эксперты и в прошлом выражали сомнения на счет перспективы выплаты египтянами штрафа.В начале 2018 года операторы израильских газовых месторождений "Тамар" и "Левиафан" Delek Drilling и Noble Energy подписали контракты на продажу природного газа в Египет. Как сообщили в пресс-службе первой компании, договор стоимостью порядка 15 млрд. долларов был оформлен сроком на 10 лет.Согласно условиям договора, израильские Delek и Noble будут поставлять египетской энергетической компании Dolphin Energy порядка 7 млрд. кубометров газа в год, половина которого будет поставляться из "Тамар", и половина – из "Левиафана". В целом планируется продать Египту около 64 млрд. кубометров газа.