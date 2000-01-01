17.06 07:26 MIGnews.com

На саммите в Иерусалиме Россия будет защищать интересы Ирана

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Телеканал КАН сообщает о том, что Россия потребовала “учесть” интересы Ирана в ходе обсуждения региональных проблем на саммите в США, России и Израиля в Иерусалиме, который должен состояться в конце июня.Высокопоставленный российский сановник якобы предупредил: “Саммит должен принять во внимание интересы Ирана. Любые попытки ультиматума обречены на провал”.Сановник также добавил: “Если кто-то рассчитывает на то, что ему удастся причинить ущерб нашим отношениям с нашими партнерами в регионе, он ошибается”.