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На саммите в Иерусалиме Россия будет защищать интересы Ирана 17.06 07:26   MIGnews.com

На саммите в Иерусалиме Россия будет защищать интересы Ирана

Телеканал КАН сообщает о том, что Россия потребовала “учесть” интересы Ирана в ходе обсуждения региональных проблем на саммите в США, России и Израиля в Иерусалиме, который должен состояться в конце июня.

Высокопоставленный российский сановник якобы предупредил: “Саммит должен принять во внимание интересы Ирана. Любые попытки ультиматума обречены на провал”.

Сановник также добавил: “Если кто-то рассчитывает на то, что ему удастся причинить ущерб нашим отношениям с нашими партнерами в регионе, он ошибается”.


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