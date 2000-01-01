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17.06 21:20   MIGnews.com

Кац провел беседу c Бецалелем Смотричем

17 июня министр иностранных дел Исраэль Кац провел беседу с депутатом Кнессета Бецалелем Смотричем и поздравил его с предстоящим назначением на должность министра транспорта.

"По просьбе премьер-министра я передаю Вам этот пост", - сказал Кац.

"Это очень важная должность, которая влияет на многие сферы жизни израильтян. Я уверен, что Вы сможете продолжить инициированную и реализуемую на протяжении десяти лет премьер-министром Нетаниягу и мной крупномасштабную революцию в транспортной сфере. Ваш успех станет успехом всего государства Израиль", - добавил министр Кац.

Стороны договорились о проведении рабочего совещания в ближайшие дни и о том, что депутат Смотрич приступит к исполнению своих министерских обязанностей в воскресенье, накануне заседания правительства.


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