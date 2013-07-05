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Конец эпохи: Мухаммед Мурси умер в суде 17.06 20:15   MIGnews.com

Конец эпохи: Мухаммед Мурси умер в суде

По сообщениям египетских СМИ свергнутый в результате путча Абдель Фаттаха Сиси исламистский президент Мухаммед Мурси скончался прямо в зале суда.

Причины смерти не сообщаются.

Мурси, по профессии физик-ядерщик, был первым и единственным гражданским президентом Египта, избранным в результате всеобщих выборов.

мурси родился в провинции Шаркия в 951 году в семье крестьян. Он изучал инженерное дело в Университете Каира. После окончания военной службы он получил степень магистра, и позднее - доктора наук в Университете Южной Калифорнии.

Мурси избрали президентом в июне 2012 года - через 18 месяцев после того, как он, с другими деятелями “Братьев-Мусульман” участвовал в массовом побеге из тюрьмы, по слухам организованным ХАМАСом.

Мурси, позиционировавший себя в качестве “голоса всех египтян” столкнулся с упорным сопротивлением светских элит, военных и студентов. В ноябре 2012 года Мурси президентским декретом присвоил себе абсолютную власть - и посеял тем самым семена своего собственного краха. В результате последовавшей битвы с юридической системой парламент, в котором доминировали исламисты был распущен.

Метеоритный взлет Мурси к вершинам власти самой населенной страны арабского мира завершился столь же стремительным падением. Военные во главе с Сиси обвинили “Братьев-Мусульман” сначала в неспособности управлять страной, а затем в государственной измене и продаже национальных интересов эмирату Катар. Суннитское большинство населения Египта также с крайним раздражением восприняло сближение Мурси с шиитской теократической диктатурой в Иране.

Мурси, в финальные дни своего президенства - меньше чем через год после избрания сказал: “Поляризация достигла той степени, когда она ставит под удар наш хрупкий демократический опыт и угрожает хаосом”.

После свержения и ареста Мурси правительство Сиси (подробнее о путче можное прочитать в материале "Египет. Лидеры и механизм путча") инициировало волну беспрецедентных в исламском мире репрессий против “Братьев-мусульман”,в результате которых были убиты тысячи и арестованы десятки тысяч исламистов. “Братья-мусульмане “ в Египте (в отличие от большинства западных стран) признаны террористической организацией. В Египте ходят слухи о том, что в "революции" приведшей к свержению Мурси активно участвовал Израиль.

У Мурси остались жена и пятеро детей.


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