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Макрон призвал к большему диалогу с Ираном 18.06 07:10   MIGnews.com

Макрон призвал к "диалогу" с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет о заявлении Ирана о том, что он превысит допустимый лимит обогащенного урана. Париж проведет переговоры с Ираном и его партнерами, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе.

"Я сожалею об заявлениях Ирана, сделанных вчера, но, как подчеркивает МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), Иран уважает свои обязательства, и мы настоятельно рекомендуем ему быть терпеливым и ответственным", - заявил Макрон на пресс-конференции.

Он сказал, что до 8 июля есть окно для дальнейшего диалога, чтобы спасти иранскую ядерную сделку, пишет Ynetnews.

"Все формы эскалации не движутся в правильном направлении и не помогут самому Ирану и международному сообществу, поэтому мы сделаем все возможное с нашими партнерами, чтобы отговорить Иран и начать диалог", - сказал Макрон.


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