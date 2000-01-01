Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет о заявлении Ирана о том, что он превысит допустимый лимит обогащенного урана. Париж проведет переговоры с Ираном и его партнерами, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе.
"Я сожалею об заявлениях Ирана, сделанных вчера, но, как подчеркивает МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), Иран уважает свои обязательства, и мы настоятельно рекомендуем ему быть терпеливым и ответственным", - заявил Макрон на пресс-конференции.
Он сказал, что до 8 июля есть окно для дальнейшего диалога, чтобы спасти иранскую ядерную сделку, пишет Ynetnews.
"Все формы эскалации не движутся в правильном направлении и не помогут самому Ирану и международному сообществу, поэтому мы сделаем все возможное с нашими партнерами, чтобы отговорить Иран и начать диалог", - сказал Макрон.