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Иран обвинил Саудию 17.06 20:15   MIGnews.com

Иран обвинил Саудию

В понедельник, 17 июня, Иран обвинил своего главного регионального соперника Саудовскую Аравию в применении "военного, основанного на кризисе подхода" после того, как Эр-Рияд заявил, что Тегеран стоял за нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе на прошлой неделе.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман ранее в воскресенье призвал международное сообщество занять "решительную позицию" за атаки - но сказал, что королевство не хочет войны в регионе.

"Обвинения Салмана против Ирана в различных ситуациях являются продолжением ошибочного подхода Эр-Рияда и попыток избежать проблем, вызванных их собственной политикой", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, пишет Ynetnews.

"Саудовская Аравия потратила богатство своих людей и стран в регионе из-за отсутствия должного понимания перемен региона с помощью милитаристского, основанного на кризисе подхода", - добавил он.


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