Иран обвинил Саудию

В понедельник, 17 июня, Иран обвинил своего главного регионального соперника Саудовскую Аравию в применении "военного, основанного на кризисе подхода" после того, как Эр-Рияд заявил, что Тегеран стоял за нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе на прошлой неделе.
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман ранее в воскресенье призвал международное сообщество занять "решительную позицию" за атаки - но сказал, что королевство не хочет войны в регионе.
"Обвинения Салмана против Ирана в различных ситуациях являются продолжением ошибочного подхода Эр-Рияда и попыток избежать проблем, вызванных их собственной политикой", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, пишет Ynetnews.
"Саудовская Аравия потратила богатство своих людей и стран в регионе из-за отсутствия должного понимания перемен региона с помощью милитаристского, основанного на кризисе подхода", - добавил он.