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Глава ЛАГ рассказал о конференции в Бахрейне 17.06 20:30   MIGnews.com

Глава ЛАГ рассказал о конференции в Бахрейне

Глава Лиги арабских государств сказал, что попытки урегулирования израильско-палестинского конфликта будут тщетными без создания палестинского государства на всех территориях, "оккупированных" Израилем в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года.

Комментарии Ахмеда Абу-ль-Гейта, по-видимому, направлены на все еще неопубликованный мирный план, который президент США Дональд Трамп назвал "сделкой века". В рамках этого плана на следующей неделе в Бахрейне состоится конференция под руководством США, посвященная предложениям для палестинской экономики.

Палестинское руководство бойкотирует конференцию, заявив, что мирный план Трампа, скорее всего, будет в большей степени ориентирован на Израиль и подорвет их стремление к государственности на Западном берегу и в секторе Газа.

Хотя детали проекта плана еще не раскрыты, палестинские и арабские источники, которые были проинформированы о нем, говорят, что он там нет решения о двух государствах.

"Все, что отвергается палестинской или арабской стороной, недопустимо", - заявил Ахмед Абу-ль-Гейт во время мероприятия.


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