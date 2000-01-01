17.06 20:30 MIGnews.com

Глава ЛАГ рассказал о конференции в Бахрейне

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Глава Лиги арабских государств сказал, что попытки урегулирования израильско-палестинского конфликта будут тщетными без создания палестинского государства на всех территориях, "оккупированных" Израилем в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года.Комментарии Ахмеда Абу-ль-Гейта, по-видимому, направлены на все еще неопубликованный мирный план, который президент США Дональд Трамп назвал "сделкой века". В рамках этого плана на следующей неделе в Бахрейне состоится конференция под руководством США, посвященная предложениям для палестинской экономики.Палестинское руководство бойкотирует конференцию, заявив, что мирный план Трампа, скорее всего, будет в большей степени ориентирован на Израиль и подорвет их стремление к государственности на Западном берегу и в секторе Газа.Хотя детали проекта плана еще не раскрыты, палестинские и арабские источники, которые были проинформированы о нем, говорят, что он там нет решения о двух государствах."Все, что отвергается палестинской или арабской стороной, недопустимо", - заявил Ахмед Абу-ль-Гейт во время мероприятия.