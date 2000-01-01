Иран: У Европы мало времени для спасения ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у Европы мало времени для сохранения международного ядерного соглашения с Тегераном после ухода Вашингтона.
"Это критический момент, и Франция все еще может работать с другими сторонами, подписавшими соглашение, и играть историческую роль, чтобы спасти сделку в этот очень короткий промежуток времени", – сказал Рухани во время встречи с новым послом Франции в Иране, пишет Ynetnews.
Рухани заявил, что срыв ядерной сделки не будет отвечать интересам региона и мира.