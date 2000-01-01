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Нетаниягу требует усиления санкций против Ирана 17.06 17:16   MIGnews.com

Нетаниягу требует усиления санкций против Ирана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призывает мировые державы незамедлительно усилить санкции против Ирана, если он осуществит свой план и превысит предел по обогащению урана, установленного в ядерной сделке 2015 года.

"Если Иран воплотит в жизнь свои угрозы, международное сообщество должно будет немедленно применить заранее установленный механизм санкций", – заявил Нетаниягу после заявления Тегерана, пишет Ynetnews.


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