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Выступление Нетаниягу на открытии стелы Фото: офис премьер-министра17.06 17:40   MIGnews.com

Выступление Нетаниягу на открытии стелы в Рамат Трамп

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, посол США в Израиле Дэвид Фридман и глава регионального совета Голан Хаим Роках приняли участие в церемонии открытия стелы с надписью "Рамат Трамп", которая будет установлена при въезде в новый населенный пункт на Голанских высотах, названный в честь Президента США Дональда Трампа.

Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии открытия стелы на въезде в поселок Рамат Трамп:

«Мы все знаем, что происходит в последнее десятилетие здесь, прямо за границей. Если бы не наше присутствие, здесь были бы милиции иранских фанатиков, но мы никогда этого не допустим. Мы продолжим противостоять попыткам Ирана и ее приспешницы "Хизбаллы" обосноваться у нашей границы и в Сирии в целом. Мы не подставим шею тем, кто жаждет нашей крови, а совсем наоборот. Раз за разом мы выбиваем нож у них из рук.

К вопросу об агрессии Ирана в Оманском заливе. Все страны, стремящиеся к миру, должны поддержать усилия Соединенных Штатов и Президента Трампа по пресечению этой опасной агрессии и по обеспечению свободы судоходства на международных маршрутах».


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