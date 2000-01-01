17.05 16:42 MIGnews.com

Без харедим и домов престарелых - в Израиле не было вируса

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Обозреватель 12-го канала израильского ТВ Рина Мацлиах поведала свое мнение о характере эпидемии коронавируса в Израиле.Мацлиах сказала: “Если вычесть из этих цифр харедим и дома престарелых - в Израиле практически не было коронавируса. Дома престарелых - это можно было решить! Если бы кто-то в министерстве здравоохранения вовремя дал инструкции о том, что медперсонал и социальные работники не могут покидать их территорию, ходить туда-сюда, то случаев коронавируса было бы на половину меньше. И если бы кто-то - и нас, по случаю, был министр здравоохранения хареди, который знаком с ментальностью харедим, говорил бы со своей публикой в реальном времени - и объяснил им, что необходимо сделать, были бы спасены многие жизни - и там, и там”.