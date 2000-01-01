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Израиль: `Волна террора против женщин в в тени вируса` 17.05 09:17   MIGnews.com

Израиль: "Волна террора против женщин в тени вируса"

Председатель организации Наамат Хагит Фар  прокомментировала убийство молодым человеком девушки в Рамат-Гане.

Госпожа Фар сообщила: "Волна террора против женщин в тени коронавируса продолжается. С начала года были убиты восемь женщин и 10-месячный младенец, шесть из них - с момента начала кризиса коронавируса. Как мы и предупреждали, коронавирус привел к резкому увеличению случаев насилия в семье. Только с начала апреля мы видим скачок в 16% в количестве дел, открытых полицией по случаям домашнего насилия. Абсолютное большинство случаев насилия - против женщин”.

Фар добавила: “Даже если не каждое убийство женщины - прямо результат коронавируса - нет никаких сомнения в том, что тяжелый экономический и социальный кризис интенсифицирует насилие в семье. Мы еще в начале кризиса призвали к значительному усилению социальных служб и правоохранительных органов. Очень может быть, что мы только на пороге волны насилия, которая будет только нарастать именно на выходе из кризиса.  Я требую, чтобы правительство немедленно внедрило в жизнь программу по борьбе с насилием, которая давно готова, но была заморожена на протяжении многих лет, и немедленно ввести в действие законы, которые позволят правоохранительной системе охранять жизни женщин. Это реально спасет жизни”.


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