17.05 09:17 MIGnews.com

Израиль: "Волна террора против женщин в тени вируса"

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Председатель организации Наамат Хагит Фар прокомментировала убийство молодым человеком девушки в Рамат-Гане.Госпожа Фар сообщила: "Волна террора против женщин в тени коронавируса продолжается. С начала года были убиты восемь женщин и 10-месячный младенец, шесть из них - с момента начала кризиса коронавируса. Как мы и предупреждали, коронавирус привел к резкому увеличению случаев насилия в семье. Только с начала апреля мы видим скачок в 16% в количестве дел, открытых полицией по случаям домашнего насилия. Абсолютное большинство случаев насилия - против женщин”.Фар добавила: “Даже если не каждое убийство женщины - прямо результат коронавируса - нет никаких сомнения в том, что тяжелый экономический и социальный кризис интенсифицирует насилие в семье. Мы еще в начале кризиса призвали к значительному усилению социальных служб и правоохранительных органов. Очень может быть, что мы только на пороге волны насилия, которая будет только нарастать именно на выходе из кризиса. Я требую, чтобы правительство немедленно внедрило в жизнь программу по борьбе с насилием, которая давно готова, но была заморожена на протяжении многих лет, и немедленно ввести в действие законы, которые позволят правоохранительной системе охранять жизни женщин. Это реально спасет жизни”.