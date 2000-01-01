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Йоав Галант назначен министром просвещения 17.05 09:02   MIGnews.com

Йоав Галант назначен министром просвещения

Израильские СМИ сообщают о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил министром просвещения Йоава Галанта.

Таким образом, Нир Баркат, который также считался претендентом на этот пост, остался без министерского портфеля.

Нетаниягу сообщил: “Я рад известить вас о том, что мною принято решение о назначении Йоава Галанта министром просвещения. Министр Галант много работал в сфере безопасности, когда служил в ЦАХАЛе, а также сыграл важную роль в качестве министра строительства, и позднее - министра алии и абсорбции”.

Галант поблагодарил Нетаниягу и заявил: “Я благодарю премьер-министра за оказанное доверие и за предоставление возможности принять роль министра просвещения, с полным пониманием ответственности и важности этой роли для будущего наших детей”.


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