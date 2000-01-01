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Смотрич: это правительство грабит израильтян на миллионы | Фото:17.05 09:32   MIGnews.com

Смотрич: это именно то, от чего мы бежали

Уходящий в отставку министр транспорта Бецалель Смотрич (Ямина) прокомментировал назначения в новом правительстве. Он резко раскритиковал создание новых министерств, которые обошлись израильским гражданам в миллионы шекелей.

"Я вижу сагу о ползании, унижении и предательстве в Бальфуре, распущенности и непрофессиональных назначениях, а также изобретениях поддельных министерств, которые ни с чем не сталкиваются (включая дерзость Ганца по созданию альтернативной канцелярии премьер-министра и грабеж государственной казны на десятки миллионов), и слава Богу, что мы не являемся частью этого позора", - сказал Смотрич.

"Это именно то, от чего мы убегали", - добавил он. "Мы требовали подлинного партнерства и умения действовать в реальных ролях, а не в поддельных."

Чиновник добавил, что ему "интересно, что сейчас чувствуют депутаты "Ликуда", которые теперь ползают, прося офис, водителя и советников в каком-то вымышленном и ненужном министерстве".

В субботу вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжал встречаться с должностными лицами партии, назначая им министерства в преддверии присяги нового правительства.


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