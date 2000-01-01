17.05 09:32 MIGnews.com

Смотрич: это именно то, от чего мы бежали

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Уходящий в отставку министр транспорта Бецалель Смотрич (Ямина) прокомментировал назначения в новом правительстве. Он резко раскритиковал создание новых министерств, которые обошлись израильским гражданам в миллионы шекелей."Я вижу сагу о ползании, унижении и предательстве в Бальфуре, распущенности и непрофессиональных назначениях, а также изобретениях поддельных министерств, которые ни с чем не сталкиваются (включая дерзость Ганца по созданию альтернативной канцелярии премьер-министра и грабеж государственной казны на десятки миллионов), и слава Богу, что мы не являемся частью этого позора", - сказал Смотрич."Это именно то, от чего мы убегали", - добавил он. "Мы требовали подлинного партнерства и умения действовать в реальных ролях, а не в поддельных."Чиновник добавил, что ему "интересно, что сейчас чувствуют депутаты "Ликуда", которые теперь ползают, прося офис, водителя и советников в каком-то вымышленном и ненужном министерстве".В субботу вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжал встречаться с должностными лицами партии, назначая им министерства в преддверии присяги нового правительства.