17.05 08:31 MIGnews.com

Министерство просвещения: Посещение школ - добровольное

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Генеральный директор Министерства образования Шмуэль Абуав заявил, что возвращение в школу в воскресенье, 17 мая, является полностью добровольным."Любой, кто не хочет ходить в школу, не обязан приходить", - сообщил он Kan News, отметив, что нынешняя ситуация "отличается от закона об обязательном образовании, который обязывает всех родителей отправлять своих детей в школу".Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу одобрил открытие системы образования, согласно которой все школы и детские сады возобновят работу, за исключением районов с высоким уровнем заболеваемости.Правила гигиены в образовательных учреждениях должны строго соблюдаться в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения, которые будут включать, среди прочего, мытье рук.Каждый ученик представит справку о состоянии здоровья на входе в школу, а также обязан будет носить защитную маску.