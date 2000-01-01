17.05 08:13 MIGnews.com

Штайниц отказался от должности

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проинформировал министра энергетики Юваля Штайница о том, что тот не будет занимать эту должность в новом правительстве.Штайниц считается одним из наиболее преданных сторонников Нетаниягу в Ликуде. Штайниц был министром с 2009 года.Штайницу, в качестве “компенсации” была предложена должность министра высшего образования и пост в составе военно-политического кабинета правительства Израиля. Штайниц от предложения отказался.Нетаниягу ранее предлагал Штайницу должность министра образования. Сейчас, однако, эта должность будет предложена другим важным функционерам Ликуда - Йоаву Галанту или Ниру Баркату.12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что утром 17 мая Нетаниягу и Штайниц снова встретятся - в попытке “найти решение” для уходящего министра энергетики.