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Хаменеи: Израиль понимает только язык силы | Фото:17.05 17:32   MIGnews.com

Хаменеи: Израиль понимает только язык силы

В ожидании антиизраильского празднования дня Аль-Кудс, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим доказал, что не соблюдает никаких соглашений и не понимает другого язык, кроме языка силы". Об этом он написал в Twitter.

"Израиль доказал, что знает только силу. С ним нельзя разговаривать, кроме как с помощью языка власти палестинской нации и глобальной мощи исламской нации", - добавил Хаменеи. "Сионистский режим и его сторонники-преступники не признают границ в жестокости и попирании моральных норм."

Лидер Исламской Республики добавил, что Израиль "считает геноцид, разрушение, расправу над детьми и женщинами и любое угнетение допустимым в Палестине".

"Эта бешеная хищная собака нападает на невинных людей", - заключил Хаменеи.


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