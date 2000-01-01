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Моше Бар Симан Тов перейдет в офис премьер-министра 17.05 08:03   MIGnews.com

Моше Бар Симан Тов перейдет в офис премьер-министра

По информации газеты Маарив, уходящий в отставку генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан Тов
будет назначен генеральным директором канцелярии премьер-министра.

Газете об этом рассказали сановники в министерстве здравоохранения. По их словам, уход Бар Симан Тов из министерства координировался с Нетаниягу.

В настоящее время офис генеральным директором офиса премьер-министра является Ронен Перец. Нетаниягу его деятельностью “доволен”, но остался под большим впечатлением от деятельности бар Симан Тов во время кризиса коронавируса, в ходе которого между премьером и чиновником сложились доверительные и близкие отношения.

До назначение на должность генерального директора министерства здравоохранения пять лет назад Моше Бар Симан Тов работал заместителем начальника бюджетного управления министерства финансов и фокусировался на проблемах, связанных с здравоохранением.

После объявления об уходе из министерства здравоохранения говорили о том, что Бар Симан Тов уходит в частный сектор - однако информация о переходе в канцелярию премьер-министра не опровергается.


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