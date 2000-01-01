17.05 07:15 MIGnews.com

Последние назначения: правительство почти создано

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Перед инаугурацией нового правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается сформулировать окончательный список министров и успокоить сановников Ликуда.По сообщениям в израильских СМИ, под вопросом все еще следующие назначения - министерство энергетики, министерство образования, а в листе высших функционеров Ликуда, все еще ожидающих назначений значатся такие имена, как Цахи Анегби, Ави Дихтер, Нир Баркат, Ципи Хотовели и Зеев Элькин.В правительство будут назначены 15 министров, 6 из них новые, включая одного профессионального министра, который не является депутатом Кнессета. 17 министров назначены от правого блока, и 15- от центристско-левого блока Бени Ганца. Среди министров - 8 женщин и 24 мужчины, 3 ультра-ортодокса и 9 религиозных сионистов, один представитель общины LGBT и два премьер-министра.Пока неприятности в Ликуде продолжаются, Кахоль Лаван уже опубликовал список своих министров. "Почти окончательный" список министров в правительстве и глав комитетов в Кнессете выглядит следующим образом:Биньямин Нетаниягу - премьер-министрСпикер Кнессета - Ярив ЛевинМинистр внутренней безопасности - Амир ОханаМинистр транспорта - Мири РегевМинистр здравоохранения - Юли ЭдельштейнМинистр защиты окружающей среды - Гила ГамлиэльМинистр по связям с Кнессетом - Дуди АмсалемМинистр энергетики - Йоав ГалантМинистр разведки - Эли КоэнМинистр образования - Зеев Элькин (окончательно не утверждено)Министр регионального сотрудничества - Офир АкунисМинистр по делам поселений - Ципи ХотовелиГлава коалиции - Мики ЗоарГлава комитета по труду и социальной защите - Хаим КацГлава комитета по борьбе с коронавирусом - Ифат БитонЗаместитель министра внутренней безопасности - Гади ЙеварканЗаместитель министра здравоохранения - Йоав КишОт партии ШАС:Министр внутренних дел - Арье ДериМинистр по делам религий - Яаков АвитанГлава комитета по экономике - Яаков МаргиЗаместитель спикера Кнессета - Моше АрбельОт Яадут А-Тора:Министр строительства - Яаков ЛицманГлава финансового комитета Кнессета - Моше ГафниГлава комитета по законности - Яаков АшерГлава комитета по обращениям избирателей - Исраэль ЭйхлерОт Еврейского Дома:Министр по делам Иерусалима и еврейского наследия - Рафи ПерецОт партии Гешер:Министр по усилению и продвижению общин - Орли Леви АбукасисОт партии Кахоль Лаван:Министр обороны - Бени ГанцМинистр иностранных дел - Габи АшкеназиМинистр юстиции - Авим НиссенкорнМинистр культуры и спорта - Хили ТруперМинистр сельского хозяйства - Алон ШустерМинистр абсорбции - Пнина Тамано-ШатаМинистр туризма - Ассаф ЗамирМинистр науки - Изхар ШайМинистр социального равенства - Мейрав КоэнМинистр в министерстве обороны - Михаэль БитонМинистр по делам диаспоры - Омер ЯнкилевичМинистр связи - Йоаз ХендельГлава комитета по защите окружающей среды - Мики ХаимовичГлава комитета по образованию - Рам шефаГлава комитета по обороне и внешней политике - Цви ХаузерГлава комитета по регламенту - Эйтан ГинзбургОт партии Авода:Министр экономики - Амир ПерецМинистр социальной защиты - Ицик Шмули.