Последние назначения: правительство почти создано

Перед инаугурацией нового правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается сформулировать окончательный список министров и успокоить сановников Ликуда.
По сообщениям в израильских СМИ, под вопросом все еще следующие назначения - министерство энергетики, министерство образования, а в листе высших функционеров Ликуда, все еще ожидающих назначений значатся такие имена, как Цахи Анегби, Ави Дихтер, Нир Баркат, Ципи Хотовели и Зеев Элькин.
В правительство будут назначены 15 министров, 6 из них новые, включая одного профессионального министра, который не является депутатом Кнессета. 17 министров назначены от правого блока, и 15- от центристско-левого блока Бени Ганца. Среди министров - 8 женщин и 24 мужчины, 3 ультра-ортодокса и 9 религиозных сионистов, один представитель общины LGBT и два премьер-министра.
Пока неприятности в Ликуде продолжаются, Кахоль Лаван уже опубликовал список своих министров. "Почти окончательный" список министров в правительстве и глав комитетов в Кнессете выглядит следующим образом:
Биньямин Нетаниягу - премьер-министр
Спикер Кнессета - Ярив Левин
Министр внутренней безопасности - Амир Охана
Министр транспорта - Мири Регев
Министр здравоохранения - Юли Эдельштейн
Министр защиты окружающей среды - Гила Гамлиэль
Министр по связям с Кнессетом - Дуди Амсалем
Министр энергетики - Йоав Галант
Министр разведки - Эли Коэн
Министр образования - Зеев Элькин (окончательно не утверждено)
Министр регионального сотрудничества - Офир Акунис
Министр по делам поселений - Ципи Хотовели
Глава коалиции - Мики Зоар
Глава комитета по труду и социальной защите - Хаим Кац
Глава комитета по борьбе с коронавирусом - Ифат Битон
Заместитель министра внутренней безопасности - Гади Йеваркан
Заместитель министра здравоохранения - Йоав Киш
От партии ШАС:
Министр внутренних дел - Арье Дери
Министр по делам религий - Яаков Авитан
Глава комитета по экономике - Яаков Марги
Заместитель спикера Кнессета - Моше Арбель
От Яадут А-Тора:
Министр строительства - Яаков Лицман
Глава финансового комитета Кнессета - Моше Гафни
Глава комитета по законности - Яаков Ашер
Глава комитета по обращениям избирателей - Исраэль Эйхлер
От Еврейского Дома:
Министр по делам Иерусалима и еврейского наследия - Рафи Перец
От партии Гешер:
Министр по усилению и продвижению общин - Орли Леви Абукасис
От партии Кахоль Лаван:
Министр обороны - Бени Ганц
Министр иностранных дел - Габи Ашкенази
Министр юстиции - Авим Ниссенкорн
Министр культуры и спорта - Хили Трупер
Министр сельского хозяйства - Алон Шустер
Министр абсорбции - Пнина Тамано-Шата
Министр туризма - Ассаф Замир
Министр науки - Изхар Шай
Министр социального равенства - Мейрав Коэн
Министр в министерстве обороны - Михаэль Битон
Министр по делам диаспоры - Омер Янкилевич
Министр связи - Йоаз Хендель
Глава комитета по защите окружающей среды - Мики Хаимович
Глава комитета по образованию - Рам шефа
Глава комитета по обороне и внешней политике - Цви Хаузер