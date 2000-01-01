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Последние назначения: правительство почти создано 17.05 07:15   MIGnews.com

Последние назначения: правительство почти создано

Перед инаугурацией нового правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается сформулировать окончательный список министров и успокоить сановников Ликуда.

По сообщениям в израильских СМИ, под вопросом все еще следующие назначения - министерство энергетики, министерство образования, а в листе высших функционеров Ликуда, все еще ожидающих назначений значатся такие имена, как Цахи Анегби, Ави Дихтер, Нир Баркат, Ципи Хотовели и Зеев Элькин.

В правительство будут назначены 15 министров, 6 из них новые, включая одного профессионального министра, который не является депутатом Кнессета. 17 министров назначены от правого блока, и 15- от центристско-левого блока Бени Ганца. Среди министров - 8 женщин и 24 мужчины, 3 ультра-ортодокса и 9 религиозных сионистов, один представитель общины LGBT и два премьер-министра.

Пока неприятности в Ликуде продолжаются, Кахоль Лаван уже опубликовал список своих министров. "Почти окончательный" список министров в правительстве и глав комитетов в Кнессете выглядит следующим образом: 

Биньямин Нетаниягу - премьер-министр

Спикер Кнессета - Ярив Левин

Министр внутренней безопасности - Амир Охана

Министр транспорта - Мири Регев

Министр здравоохранения - Юли Эдельштейн

Министр защиты окружающей среды - Гила Гамлиэль

Министр по связям с Кнессетом - Дуди Амсалем

Министр энергетики - Йоав Галант

Министр разведки - Эли Коэн

Министр образования  - Зеев Элькин (окончательно не утверждено)

Министр регионального сотрудничества - Офир Акунис

Министр по делам поселений - Ципи Хотовели

Глава коалиции - Мики Зоар

Глава комитета по труду и социальной защите - Хаим Кац

Глава комитета по борьбе с коронавирусом - Ифат Битон

Заместитель министра внутренней безопасности - Гади Йеваркан

Заместитель министра здравоохранения - Йоав Киш

От партии ШАС:

Министр внутренних дел - Арье Дери

Министр по делам религий - Яаков Авитан

Глава комитета по экономике - Яаков Марги

Заместитель спикера Кнессета - Моше Арбель

От Яадут А-Тора:

Министр строительства - Яаков Лицман

Глава финансового комитета Кнессета -  Моше Гафни

Глава комитета по законности - Яаков Ашер

Глава комитета по обращениям избирателей - Исраэль Эйхлер

От Еврейского Дома:

Министр по делам Иерусалима и еврейского наследия - Рафи Перец

От партии Гешер:

Министр по усилению и продвижению общин - Орли Леви Абукасис

От партии Кахоль Лаван:

Министр обороны - Бени Ганц

Министр иностранных дел - Габи Ашкенази

Министр юстиции - Авим Ниссенкорн

Министр культуры и спорта - Хили Трупер

Министр сельского хозяйства - Алон Шустер

Министр абсорбции - Пнина Тамано-Шата

Министр туризма - Ассаф Замир

Министр науки - Изхар Шай

Министр социального равенства - Мейрав Коэн

Министр в министерстве обороны - Михаэль Битон

Министр по делам диаспоры - Омер Янкилевич

Министр связи  - Йоаз Хендель

Глава комитета по защите окружающей среды - Мики Хаимович

Глава комитета по образованию - Рам шефа

Глава комитета по обороне и внешней политике - Цви Хаузер

Глава комитета по регламенту - Эйтан Гинзбург

От партии Авода:

Министр экономики - Амир Перец

Министр социальной защиты - Ицик Шмули.


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