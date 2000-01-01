18.05 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Правительство сформировано: какие задачи на повестке дня
17 мая в Кнессете официально проголосовали за создание нового коалиционного правительства, а Биньямин Нетаниягу, Бенни Ганц и все 34 министра были приведены к присяге.
Обвинительное заключение против Мандельблитта
Прокурор Тони Гольденберг, по окончании расследования в отношении Авихая Мандельблитта в рамках “дела Харпапза” написала подробное мнение о характере его деятельности. К нему она приложила, в качестве дополнения “обвинительное заключение против Мандельблитта”.
Посол Китая в Израиле найден мертвым в своей квартире
Посол Китая в Израиле, 57-летний Ду Вэй был найден мертвым в своей квартире в Герцлии. Правительство решило выслать своих следователей в Израиль, чтобы выяснить обстоятельства смерти дипломата.
Два крупных взрыва в Алеппо: авиаудары Израиля?
В Алеппо прогремели два крупных взрыва рано утром в субботу, 16 мая. Некоторые утверждают, что за ним стоит Израиль, атаковавший иранские объекты в городе.
Опознана женщина, раскопавшая могилу сержанта Голани
Полиция выяснила, что могилу убитого палестинскими террористами сержанта Бригады Голани Амита Бен Игаля в течение нескольких часов копала женщина.
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