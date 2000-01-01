17.05 22:10 MIGnews.com
Смерть посла в Израиле: КНР пришлет своих следователей
Китайское правительство отправит своих следователей в Израиль, чтобы расследовать смерть посла Ду Вэя.
Об этом сообщает газета Haaretz.
Специальная группа также организует переправку тела дипломата для захоронения в Китай. Уточняется, что следователи прибудут вместе с семьей посла.
Вэй скончался в своем доме в Тель-Авиве в воскресенье, 17 мая. По предварительным данным, это произошло по естественным причинам.
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